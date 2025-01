Adolescenti e cannabinoidi, incontro per genitori allo spazio Ufo

Il Centro Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina torna a promuovere una serie di eventi dedicati all’adolescenza. Il gruppo di confronto dei genitori ‘Adolescenti e cannabinoidi’ sarà il primo, giovedì 16 gennaio dalle 18 alle 19.30. L’incontro è a cura del Servizio dipendenze patologiche dell’Ausl Romagna di Faenza e consiste in un ciclo di incontri di confronto e informazione rivolto a genitori di ragazzi e ragazze che consumano cannabinoidi insieme a un medico tossicologico, a una psicologa psicoterapeuta e a un educatore professionale. Si terrà all’U.F.O - Spazio Adolescenza in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza. Informazioni tel. 0546.69187 o informafamiglie@romagnafaentina.it.