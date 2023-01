Affitti case a Ravenna, con Medicina prezzi alle stelle: "Per le famiglie è un salasso"

Affitti cari a Ravenna

Ravenna, 21 gennaio 2023 – E’ cambiato molto il mercato delle case in affitto a Ravenna, e potrebbe cambiare ancora. L’elemento che ha fatto compiere un passo ulteriore in quello che si può definire un caro-affitti è stato l’approdo in città della facoltà di Medicina, cui ha fatto seguito l’arrivo di centinaia di studenti alla ricerca di un appartamento in affitto: molti proprietari hanno preferito affittare degli immobili a gruppi di studenti piuttosto che a una famiglia. I numeri rendono leggibile il termometro della situazione: "se mettessi sul sito della mia agenzia un annuncio per un trilocale affittato a 600 o 700 euro al mese", spiega Ivano Venturini, presidente provinciale e regionale della Federazione italiana mediatori agenti d’affari, affiliata alla Confcommercio, "mi arriverebbero entro pochi giorni almeno 20 o 30 richieste per vederlo. Se all’improvviso avessi 50 appartamenti a disposizione li affitterei probabilmente in un mese. Questo fa sì che il proprietario possa scegliere le persone a cui preferisce affittare". A cambiare è stato poi anche il mondo del lavoro: "in tanti mestieri oggi la possibilità di essere spostati in una sede aziendale posta in un’altra città è più concreta che in passato. Questo spinge molti lavoratori a cercare case...