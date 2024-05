Al Cmp gli operatori spiegano le funzioni del Fascicolo sanitario

Gli operatori dello Sportello Unico si metteranno a disposizione dei cittadini per guidarli nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e fare conoscere loro le varie potenzialità: prenotazione di esami e visite, autocertificazione di esenzioni da reddito, cambio e revoca del medico, stampa ricette prescritte dal medico. Il 15 maggio dalle 14 alle 16 presso la Sala Congressi “Vanna Vanni” del Cmp di Ravenna (via Fiume Montone Abbandonato, 134) si svolgerà un corso pratico per insegnare le funzionalità del FSE. Prenotazioni: 0544/286661; dal lunedì al venerdì 10.30-12.30.