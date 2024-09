Al Rasi un incontro fra tre paesi diversi

In attesa dell’inaugurazione de ’La stagione dei teatri 2024-25’, a novembre, torna il ’Prologo della stagione’ con quattro spettacoli. Il primo, in scena da domani al 22 settembre al teatro Rasi alle ore 21 (tranne venerdì 20 e domenica 22, quando sarà alle 19, mentre mercoledì 18 sarà alle 20), sarà la produzione firmata da Alessandro Renda, attore delle Albe/Ravenna Teatro, e da Mark Anderson e Isabelle Kralj, dal titolo ’Heretherewhere’.

Lo spettacolo ha debuttato a maggio negli Usa. Per le Albe si tratta della prima co-produzione con una compagnia americana, mentre per Theatre Gigante è la prima co-produzione con una compagnia europea. Isabelle Kralj, Mark Anderson e Alessandro Renda sono gli interpreti di ’Heretherewhere’: un incontro tra tre paesi, tre culture, storie e lingue diverse, a partire dal testo ’Light is a lone traveller’ del drammaturgo sloveno Rok Vilčnik. ’Heretherewhere’ esplora l’oscurità di un mondo caotico, caratterizzato da solitudini e dispersioni, smarrimento esistenziale e perdita di senso. Sulla scena tre figure clownesche, dalla memoria offuscata, senza un’idea chiara di futuro e intrappolate in un presente incerto, cercano una via d’uscita da una circostanza surreale: Queste tre figure al limite camminano sul margine di un paesaggio sospeso tra nonsense e significato profondo. Nello spettacolo emergono affondi nelle loro lingue di origine (inglese, sloveno, italiano) intrecciati con immagini realizzate nei tre paesi di appartenenza, che ci mostrano tre quotidianità, tre modi di sopravvivere, tre modi di esistere.

’Heretherewhere’ è in inglese, italiano e sloveno con sovrattitoli in italiano. Il 18 settembre, al termine dello spettacolo, è previsto un incontro a ingresso libero con gli attori e l’autore del testo. Biglietti in vendita sul sito Ravenna Teatro, info 0544- 36239, o inviare mail a info@ravennateatro.com, biglietteria@ravennateatro.com