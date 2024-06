Al Re di Girgenti un concerto contro le droghe e le dipendenze

Ritorna come ogni anno l’appuntamento con il concerto per la Giornata Mondiale contro le Droghe e le Dipendenze organizzato da Emilia-Romagna Concerti. L’iniziativa ha anche il sostegno di Eni, che da molti anni supporta gli eventi culturali ed artistici di Emilia-Romagna Concerti e della Young Musicians European Orchestra.

Il concerto si terrà domani sera presso il cortile esterno del Re di Girgenti, uno dei luoghi più significativi di Ravenna, la casa di accoglienza gestita da Carla Soprani, dal Comitato Cittadino Antidroga e dal Comune di Ravenna. Il nome del centro deriva dal famoso romanzo di Camilleri ambientato nel ‘700 in Sicilia sotto il regno dei Savoia, dove un contadino per sei giorni formò un regno indipendente autoproclamandosi re. Come a significare che tutti, ma proprio tutti, sono padroni di se stessi se vogliono, e tutti devono poter avere una seconda possibilità.

Il concerto di quest’anno, vedrà protagonisti due musicisti ravennati da anni impegnati nella musica leggera e folk internazionale, si tratta di Riccardo Ruffini, voce e chitarra, e Roberto Savorani (nella foto) al violino, con un programma di grandi classici della musica italiana.

La serata dal significativo titolo ’Vivi la vita’ sarà ad ingresso libero e in collaborazione con il Sert (Servizio per le TossicodIpendenze) e il Comune di Ravenna.