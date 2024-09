Alcol venduto in orari non consentiti. Sanzionati due minimarket

Vendevano alcolici al di fuori degli orari consentiti. In tutta la zona di piazza Baracca, infatti, dal 1 ottobre dell’anno scorso è in vigore un’ordinanza che vieta di vendere alcolici dalle 18 alle 8 del mattino: un provvedimento preso per arginare situazioni di degrado più volte lamentate da residenti e frequentatori della zona, e per le quali più volte in passato sono intervenuti gli agenti della polizia locale. E proprio una pattuglia del corpo, facente parte dell’ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore, domenica sera ha effettuato un controllo nelle attività commerciali della zona, riscontrando due violazioni da parte di due diversi minimarket di viale Baracca. "L’attività di monitoraggio – si legge in una nota della polizia locale – è finalizzata, in particolare, ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possono incidere sulla tranquillità dei residenti e sulla vivibilità dello spazio urbano".

Negli ultimi anni sono stati presi diversi provvedimenti contro le situazioni critiche della zona di piazza Baracca: tra questi si collocano i numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia, le ordinanze antivetro e antialcol ma anche la decisione di far spostare il chiosco presente nella piazza, che a detta di molti creava un angolo di minore visibilità di cui qualcuno si approfittava per portare avanti attività non sempre lecite.