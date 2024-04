Alessandro Cavalazzi presenta Asma, la sua innovativa linea di moda

La start up tutta lughese, fondata da Alessandro Cavalazzi debutterà questa sera alla discoteca Baccara. Il giovane stilista, dopo aver conseguito la laurea in culture e pratiche della moda all’Università di Bologna ha deciso di realizzare i suoi sogni fondando, a febbraio 2023, il brand ’Asma’ che propone capi di abbigliamento con fatture e tessuti made in Italy. La collezione SS24 "che – spiega Cavalazzi – alterna Eros ed eleganza per creare un connubio perfetto fra le due personalità" sarà protagonista della serata al Baccara in cui, oltre ai modelli, saranno mostrati video dedicati. "Asma nasce dalla volontà di voler abbattere gli schemi sociali facendo sentire se stessi chi indossa i nostri capi. Ora la collezione è solo maschile con un unico capo donna. L’obiettivo è di estendere la produzione al pubblico femminile". I capi sono disponibili all’acquisto nei canali di e-commerce e, dall’8 aprile dalle 18, su Asmaofficial.com

Monia Savioli