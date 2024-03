Alfonsine, lavori alla primaria Matteotti

Lo scorso 12 febbraio sono iniziati ad Alfonsine i lavori di manutenzione del manto di copertura della scuola primaria Matteotti. Si tratta di interventi che prevedono il reintegro e la sostituzione della lastre di copertura metalliche per il ripristino della funzionalità del sistema di impermeabilizzazione e allontanamento delle acque meteoriche in copertura. Ad oggi i lavori sono stati completati sull’ala est del plesso scolastico. Purtroppo le frequenti precipitazioni registratesi durante la scorsa settimana hanno impedito all’impresa di dare continuità alle opere sulla restante porzione di copertura. Per questo motivo si sono nuovamente verificati fenomeni di infiltrazioni nel corridoio dell’ala ovest, nelle medesime posizioni in cui si sono manifestati in occasione dei precedenti eventi meteorologici. Come ha reso la locale amministrazione comunale, non appena le condizioni lo consentiranno, già nella seconda metà di questa settimana, pioggia permettendo, riprenderanno i lavori di manutenzione della suddetta porzione di copertura.

Dal sopralluogo effettuato venerdì scorso (1° marzo) dal personale dell’Ufficio Tecnico per verificare lo stato delle strutture, non si riscontrano evoluzioni dei fenomeni di degrado dei soffitti e si ribadisce che non sussistono situazioni di pericolo per gli utilizzatori degli spazi scolastici. La compresenza di studenti, personale e ditta appaltatrice è ridotta al minimo, in quanto le lavorazioni sono svolte sulla copertura e non all’interno dell’edificio. Il ripristino degli intonaci e delle pavimentazioni danneggiate, al fine di rendere nuovamente fruibili i locali attualmente interdetti all’uso, sarà necessariamente realizzato durante il periodo di pausa estiva delle lezioni, per non interferire con le attività scolastiche. Il costo totale dell’intervento ammonta a 203mila, parte del quale l’amministrazione comunale auspica che venga finanziata con contributo regionale bandito per far fronte ai danni del tornado. Negli anni si sono susseguiti numerosi interventi puntuali di manutenzione della copertura, il penultimo dei quali (dopo quello in corso) nel settembre 2022, in corrispondenza delle zone interessate dalle infiltrazioni, ma il fortunale dello scorso 22 luglio ha aggravato la situazione, danneggiando sensibilmente anche tutte le lattonerie perimetrali, prima integre.

lu.sca.