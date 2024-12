Alla scoperta di se stessi dentro la pineta

La Fondazione Cervia In organizza, in collaborazione con Mariateresa Tartaglia, suggestive passeggiate meditative nella secolare pineta di Cervia – Milano Marittima. Sono diversi gli appuntamenti in calendario: si parte domenica per poi

proseguire nel 2025 con domenica 19 gennaio.

Il punto di ritrovo è fissato all’ingresso della scuola primaria Giuseppe Mazzini, via Jelenia

Gora, 2. Si consiglia abbigliamento comodo. Costo 14 euro; 7 bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazioni: www.discovercervia.com