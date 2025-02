Alle Siepi di Cervia i Campionati italiani

Per il quinto anno consecutivo Cervia sarà la sede dei Campionati italiani di salto ostacoli. Il circolo cervese si aggiudica l’organizzazione del massimo evento nazionale di disciplina per la quinta volta di seguito, ed eguaglia il record, finora imbattuto, di Salice Terme, casa dei Campionati dal 1979 all’83. Un traguardo di cui essere orgogliosi, raggiunto grazie alla passione e all’impegno del Comitato organizzatore e grazie alla fiducia e al continuo supporto della Federazione italiana sport equestri.

E così, nel weekend di Pasqua – dal 17 al 20 aprile – per l’ottava volta dal 1967 e, come si diceva, per il quinto anno consecutivo, gli occhi del mondo equestre saranno puntati sull’iconico campo in erba delle Siepi. I migliori cavalieri del Paese si sfideranno negli Assoluti Seniores – con in palio l’accesso a Piazza di Siena –, e nei Campionati Interforze, Amazzoni, Ambassador, con i relativi trofei e criterium. L’"architetto" dei percorsi sarà il celeberrimo chef de piste Uliano Vezzani. Negli stessi giorni in cui si decideva l’assegnazione dei Campionati italiani, Le Siepi hanno ricevuto la Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni. Un premio che si aggiunge alla Stella d’Oro conquistata in passato dalla storica presidente del circolo Lalla Novo. "Per la Stella Michelin, ci stiamo lavorando", si è schermito il Comitato organizzatore, mascherando una soddisfazione palpabile.