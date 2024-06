Ambra Radaelli e il libro ‘Coccodè’

Alle 21 di stasera, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo, in collaborazione con il Caffè Letterario di Lugo, la giornalista Ambra Radaelli presenterà il suo ultimo libro ‘Coccodè’ (Milano, Mursia, 2024), introdotta da Teodorica Angelozzi. Il giornalismo è il sogno di molti. Ma la vita in una redazione è tutt’altro che facile, soprattutto se non si hanno padrini e non si accettano compromessi, come Elena. La crisi inasprisce i caratteri già bizzarri dei suoi colleghi che – tra strategie di accerchiamento e piccole maldicenze, inviti imposti o negati, fino a un attacco collettivo che la metterà all’angolo – faranno di lei

un capro espiatorio.