Ancora in Rianimazione l’87enne travolto da auto fuggita

È ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena l’87enne turista mantovano, un professore in pensione della Bocconi, travolto nella tarda mattinata di sabato scorso da un automobilista ultranovantenne ravennate - un medico in pensione - che, secondo le indagini coordinate dal pm Lucrezia Ciriello - si era poi allontanato. L’incidente - secondo le verifiche della polizia locale - si era verificato attorno alle 10 su viale II Giugno all’altezza della I traversa. L’87enne stava attraversando a ridosso della strisce pedonali quando, per cause ancora al vaglio, era stato travolto da una Mini al cui volante, per gli inquirenti, ci sarebbe stato proprio l’ultranovantenne.

Di fatto, l’automobilista pirata si era prima allontanato, poi era tornato sui propri passi e si era allontanato di nuovo. Erano scattate le verifiche della polizia locale: grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti erano nel breve giunti alla targa dei veicolo fuggiasco e da qui al nome dell’indagato. Il quale, in quei frangenti, aveva saggiamente scelto di presentarsi alla centrale accompagnato da un familiare interrompendo così la sua fuga e, formalmente, la possibilità di arresto.

Secondo le verifiche, la sua patente era stata regolarmente rinnovata. Sul suo conto, come di prassi, sono scattati gli accertamenti tossicologici per i quali si è in attesa dei risultati. Testimoni hanno riferito c’era pure la moglie al momento dello schianto avvenuto tra il lungomare e un’edicola. L’automobilista ravennate fin qui deve rispondere di lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga da incidente con ferito.