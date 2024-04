Anni indimenticabili a guidare ‘Il Paguro’ L'associazione Paguro, fondata nel 1995 da Giovanni Fucci e Faustolo Rambelli, ha gestito migliaia di immersioni al relitto della piattaforma Paguro e realizzato progetti unici per la tutela del mare. Dopo le dimissioni di Fucci, la socia Cristina Morandi è stata nominata presidente. Nuovi traguardi in vista per l'Associazione.