Anni Ottanta con Gazebo, e Tracy Spencer

Musica, glamour, festa, ottima cucina, ricordi, passato, presente e futuro. Ecco ‘Radio Giardino Lugo Music Festival’, la rassegna musicale in programma dal 6 giugno al 18 luglio. Presentate da Nearco, in calendario ci sono 4 serate (da 25 a 65 euro con ingresso e buffet o cena alla carta) dedicate ai grandi successi e ai protagonisti dei fantastici anni ’80, oltre ad un concorso musicale, il Lugo Music Contest, rivolto in particolare ad interpreti e autori locali, ma che vedrà al via anche concorrenti provenienti da tutta Italia. Il tutto, nello scenario del Giardino Laboratorio del Gusto, di fronte al Tondo, nei locali che, negli anni ’80, ospitavano il rinomato Cinema Giardino.

Si parte giovedì 6 giugno con Gazebo, pseudonimo di Paul Mazzolini, noto per il successo internazionale ‘I like Chopin’, icona dell’Italo Disco. Originario di Beirut, ma cresciuto a Roma, ha prodotto successi come ‘Masterpiece’ con Paul Micioni nel 1982 e ‘Lunatic’. Giovedì 13 giugno, sarà la volta di Martinelli, duo musicale composto da Aldo Martinelli e Simona Zanini, di grandissimo successo negli anni ‘80. Il picco di fama fu con ‘Cindarella’. Utilizzando altri pseudonimi, raggiunsero il successo con ‘Raggio di luna-Comanchero’.

Giovedì 4 luglio è in arrivo Tracy Spencer, che raggiunse l’apice della fama negli anni ‘80 con ‘Run to me’, tormentone per settimane al vertice delle classifiche italiane. Prodotta da Claudio Cecchetto, la sua carriera continuò con altre hit come ‘Love is like a game’, ‘Take me back’ e ‘I feel for you’. Giovedì 18 luglio si chiuderà con un evento unico in Italia, il concerto di Lenny Zakatek, uno dei cantanti dell’Alan Parsons Project, noto per essere stato la voce di Gonzalez

Con The Alan Parsons Project, dal 1977, ha contribuito a 8 album e 22 pezzi, inclusi successi come ‘I Wouldn’t want to be like you’, ‘Games people play’, ‘Step by step’, ‘Damned if I do’.

Sono invece tre le serate dedicate al concorso Radio giardino Lugo music contest, organizzato in collaborazione col Mei (inizio alle 21, ingresso libero). Mercoledì 19 giugno è in programma la semifinale del concorso riservato agli interpreti. Giovedì 27 la semifinale dei cantautori, mentre giovedì 11 luglio la finale con 6 cantautori e 6 interpreti. La giuria sarà presieduta da Sonia Davis Zanzi, terza classificata a The Voice Senior 2024.