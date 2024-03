Annullato il concerto di Mirco Mariani

Il concerto di Mirco Mariani, previsto per questa sera al Teatro Socjale di Piangipane, è stato annullato. Pertanto questa sera il Socjale sarà chiuso.

La data, anche per gli abbonati, sarà sostituita nella giornata di mercoledì 24 aprile con il concerto di Will Hunt (batterista degli Evanescence, Vasco Rossi, Heroes and Monsters).

Hunt si esibirà salendo sul palco con Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli al basso, in una serata dedicata ai mitici Nirvana, la band che ha reso immortale Kurt Cobain.

La 34° stagione del Socjale si chiuderà venerdì 29 marzo con lo spettacolo dei Jbees con special guest Faso (Elio e le Storie Tese).