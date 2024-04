Antonella Talamonti con ‘Kabarett’

Alla Casa del Teatro di Faenza, in via Oberdan 7/a, torna il ’Kabarett’ del Teatro Due Mondi. Sipario oggi alle 19 e domani alle 21, Protagonista di questi primi appuntamenti sarà la compositrice, formatrice, ricercatrice e performer Antonella Talamonti, da anni collaboratrice del Teatro Due Mondi, con cui condividerà la scena in questi due appuntamenti speciali dal titolo ’Curriculum’.

"La Casa del Teatro – spiega Alberto Grilli – sarà trasformata in uno spazio accogliente con poltroncine e tavolini, bicchieri e luci soffuse, un luogo di socialità intima che ogni volta riserva sorprese e novità".

Ingresso unico 2 euro, prenotazione obbligatoria al 331-1211765.