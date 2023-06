Aquiloni, il ricavato agli alluvionati

"Dopo tutto quello che hanno passato i nostri bimbi, abbiamo deciso di confermare la Festa degli Aquiloni del 2 giugno, al campo sportivo di Villanova. Il peggio è passato e dobbiamo, e vogliamo, ricominciare". Con queste parole Milena Pagani, portavoce dell’evento e del gruppo di volontari ‘Villanova di Bagnacavallo, Gente che posto!’, annuncia l’evento in programma domani tra aquiloni artistici e giganti.

Per tutta la giornata sarà possibile costruire aquiloni insieme a esperti di questa arte, con materiale e tutto l’occorrente per la realizzazione fornito dall’organizzazione. Sarà anche possibile personalizzare il proprio aquilone, decorandolo con l’artista Margherita Tebaldi nel laboratorio dedicato ‘Segni Pennuti’.

Per chi vorrà pranzare alla festa, nel campo sportivo sarà allestito uno stand gastronomico, con piatti della cucina romagnola a kilometro zero. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione, inviando un messaggio whatsapp al 339.8084267 oppure utilizzando la pagina social di Villanova (@villanovadibagnacavallo).

E al tramontar del sole sarà possibile sorseggiare un aperitivo, seduti su teli o stuoie (anche questi forniti dall’organizzazione fino a esaurimento), ammirando gli aquiloni in volo. E dalle 17.30 al circolo tennis, accanto al campo sportivo, apericena buffet e musica dal vivo con i Mélardót.

L’ingresso alla Festa degli Aquiloni sarà a offerta libera e l’incasso sarà devoluto alle famiglie alluvionate più bisognose di Villanova di Bagnacavallo.