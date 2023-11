Arc Lab, festa con asta benefica

Compie trent’anni lo studio associato di architettura ravennate Arc Lab che festeggia con un’asta benefica di opere in mosaico a favore di Linea Rosa, in programma venerdì 24 novembre alle 17.30, al Polo delle Arti di piazza Kennedy. Titolari dello studio sono Mara Bottoni e Aida Morelli, colleghe e amiche da una vita, sin dai tempi del liceo artistico, motivo per cui hanno coinvolto nelle celebrazioni anche l’ex compagna di scuola Paola Babini, ora coordinatrice didattica dell’Academia di Belle Arti.

"Al posto di una ‘normale’ festa – raccontano Bottoni e Morelli –, abbiamo pensato a una borsa di studio per opere in mosaico. Un intervento coerente con il nostro spirito, che è quello di pensare sempre alla comunità in cui viviamo, in questo caso a valorizzare i ragazzi". Al bando, lanciato da alcune settimane e dedicato al tema dell’architettura, hanno partecipato diverse decine di mosaicisti. Un’apposita giuria ha scelto le 5 opere vincitrici a cui andranno premi in denaro: la prima classificata resterà di proprietà di Arc Lab, mentre tutte le altre, premiate e non, saranno oggetto di un’asta benefica a favore di Linea Rosa. "Siamo onorati di essere stati scelti – spiega Monica Vodarich, vicepresidente di Linea Rosa –. Arte e architettura ben si prestano per esprimere concetti a noi cari come quello del rispetto delle donne. Arc Lab è uno studio al femminile di donne che sono anche imprenditrici e quindi un bell’esempio di realizzazione professionale". "Arc Lab – aggiunge Paola Babini – ha sempre dimostrato una grande attenzione all’arte, alla formazione dei giovani e all’Accademia. Con Aida e Mara, c’è una sensibilità comune e lavorare insieme è come unire dei puntini. Molto interessante è stato anche l’intervento a Casa Oriani a Casola Valsenio dove i nostri studenti si sono occupati del restauro dello stemma ravennate in mosaico".

Nel corso di questi tre decenni, Arc Lab ha eseguito numerosi e prestigiosi interventi in varie parti d’Italia. "Anche se siamo un’impresa a reggerci non è il solo profitto economico e oggi come ieri abbiamo lo stesso entusiasmo. Lavorando molto per enti pubblici, sentiamo la responsabilità di usare i soldi per la comunità". Grazie ai fondi Pnrr, è stato fatto un intervento all’asilo nido di Riolo Terme. Alcune realizzazioni di Arc Lab? L’ex Convento dei Cappuccini a Bagnacavallo, Fico – Allestimento Saline di Cervia, il teatro Comunale di Cervia, Kirekò a Ravenna, l’Antico Bosco di Fusignano, la riqualificazione urbana di un tratto dell’ex Statale 16 a Savio di Cervia tra il fiume Savio e la viabilità verso il mare.

Roberta Bezzi