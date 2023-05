Arginata la falla del Sillaro Altre criticità

Resta critica a Conselice, la situazione in via Nullo Baldini e in via della Cooperazione, traverse di via Guglielma dove nella notte tra mercoledì e giovedì l’alluvione ha allagato oltre venti abitazioni nonché alcune aziende ed una casa situate nella zona industriale ovest. "Le idrovore dei Vigili del Fuoco – ha spiegato ieri l’amministrazione comunale – sono al lavoro su via Nullo Baldini, in modo da poter riaprire la strada". Un’area che già da giovedì aveva visto gli stessi residenti rimboccarsi le maniche, supportati da tanti volontari che hanno messo a disposizione pompe di aspirazione e trattori per tentare di limitare i danni, svuotando, sia pure parzialmente, gli ambienti invasi dall’acqua e dal fango. Uno scenario che ha suscitato aspre critiche da parte dei residenti, i quali, esasperati, hanno lamentato "gravi ritardi nel comunicarci una situazione ampiamente prevedibile già dal pomeriggio di mercoledì oggi (giovedì, per chi legge, ndr) ci siamo sentiti abbandonati, come se fossimo cittadini di serie B".

Passando alla falla del torrente Sillaro, il Comune di Conselice ha comunicato che "è stata arginata" e che "viene costantemente monitorata, mentre tecnici e operai sono al lavoro per bloccare definitivamente le fuoriuscite d’acqua". Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Paola Pula ha preso parte ad un incontro con i vertici della Regione per il monitoraggio della situazione. L’amministrazione comunale invita cittadinanza a utilizzare esclusivamente i canali di informazione ufficiali per avere notizie sulla situazione, in modo da evitare il proliferare di informazioni false o inesatte, in particolare la pagina Facebook del Comune e il sito istituzionale. Da segnalare infine, in questo caso in un’area che comprende i territori comunali di Lugo e di Alfonsine, la chiusura al traffico veicolare (a scopo precauzionale a causa dell’elevato livello delle acque del Canale Destra Reno) sia di via ‘Buonacquisto a Destra’ e sia via ‘Buonacquisto a sinistra’, strade che costeggiano il canale di Bonifica ‘Destra Reno’.

lu.sca.