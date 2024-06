Assistenti civici. Il comandante li ringrazia

Con la conclusione dell’anno scolastico, il comandante della polizia locale Andrea Giacomini ha ringraziato gli assistenti civici, che già da tempo collaborano con l’amministrazione Comunale, per il loro importante contributo. Nello specifico il gruppo di volontari ha svolto servizio di assistenza in alcuni istituti scolastici primari della città, divenendo, per alunni e famiglie, punto di riferimento nei momenti di entrata e uscita da scuola. Per valorizzare il loro ruolo, i volontari vengono impiegati anche nella sede di via D’Alaggio – ufficio relazioni con il pubblico - per fornire le prime indicazioni e indirizzare gli utenti agli uffici competenti, riducendo così i tempi di attesa. Possono diventare assistenti civici le persone maggiorenni, residenti nel territorio comunale.