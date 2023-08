Atterraggio d’emergenza oggi a Ravenna, guasto all’aereo da turismo: finisce fuori pista

Ravenna, 10 agosto 2023 - Tanta paura ma nessun ferito in un atterraggio d'emergenza verificatosi oggi pomeriggio a Ravenna. E' successo nel piccolo aeroporto in zona 'La Spreta', nei pressi di via Dismano. Protagonista della grande paura - fortunatamente finita bene - è stato il pilota di un aereo da turismo che ha riportato un malfunzionamento: un carrello non si è aperto in fase di avvicinamento allo scalo. Il piccolo velivolo è comunque riuscito ad atterrare lo stesso, anche se dopo l'impatto col suolo ha proseguito la sua corsa oltre la pista. Fortunatamente non si registrano feriti e ci sono stati pochi danni anche all’ultraleggero, visto che finito su un prato d’erba.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.