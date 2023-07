Piper fa un atterraggio di fortuna

Un Piper ultraleggero ha fatto un atterraggio di emergenza la sera di sabato scorso all’altezza di Schieppe di Orciano, in un campo a poche decine di metri dalla strada provinciale 77. L’aereo era danneggiato in alcuni punti, in un’ala e parte del carrello, forse proprio a causa dell’atterraggio fatto in un punto non idoneo. Nessuna traccia del pilota, che ieri i carabinieri stavano cercando di identificare. Sul posto anche i pompieri di Fano.

E sempre ieri, un ragazzo di Urbino, R.P., si è ustionato al piede e al polpaccio sinistro, mentre camminava sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara con degli amici: all’improvviso ha messo il piede su della sabbia che nascondeva braci ancora ardenti di un fuoco acceso nei bivacchi notturni. Da Gabicce, sede del team Nemo, è partita la moto d’acqua (foto) pilotata da Paolo Bratti responsabile del soccorso Nemo. Allertato anche il 118 di Pesaro soccorso che è arrivato alla Valugola ed ha soccorso poi il giovane. Informata anche la sala operativa della Capitaneria di porto di Pesaro.