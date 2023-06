Auser, un aiuto dall’Emilia Arriva un mezzo per disabili

Una delegazione di Auser provinciale Reggio Emilia e di Auser Gualtieri ha consegnato giovedì, in comodato d’uso gratuito, un automezzo attrezzato ad Auser Ravenna. Il veicolo, che abitualmente viene utilizzato da Auser Gualtieri sulle strade della Bassa Reggiana, per qualche mese sarà adoperato dai volontari Auser di Faenza per l’accompagnamento sociale delle persone fragili che abitano nei territori alluvionati. A causa dell’alluvione che ha duramente colpito la Romagna, Auser Ravenna ha perso 5 automezzi (2 a Faenza e 3 a Lugo), destinati all’accompagnamento sociale. Una conseguenza che ha gettato in seria difficoltà l’Auser cittadina e i suoi utenti.

Per questo motivo, Auser Provinciale Reggio Emilia e Auser Gualtieri, di comune accordo, hanno fornito in prestito ai ravennati un automezzo attrezzato, che normalmente viene utilizzato nella Bassa Reggiana. A partecipare al passaggio del veicolo - un Fiat Ducato attrezzato per l’accompagnamento disabili -, avvenuto giovedì a Gualtieri, erano presenti il sindaco del paese Renzo Bergamini, il vicepresidenteprovinciale Auser di Ravenna Sergio Frattini, il volontario di Auser Faenza Alvaro Dalla Pianta e una delegazione di Auser Provinciale Reggio Emilia e Auser Gualtieri. "Ringraziamo di cuore Auser Provinciale Reggio Emilia e Auser Gualtieri per questo importante gesto di legame fra comunità –afferma Frattini –: l’automezzo, in particolare, sarà utilizzato già da oggi a Faenza per accompagnare i tanti anziani, bambini e disabili che quotidianamente supportiamo".

"La solidarietà – commenta la presidente provinciale Auser di Reggio Emilia Vera Romiti– è la base del nostro impegno e la collaborazione fra territori e persone è di fondamentale valore: Auser Ravenna ci ha chiesto aiuto e noi immediatamente abbiamo voluto offrire una risposta. Inoltre, sono tante le iniziative che le nostre sedi comunali reggiane stanno realizzando a favore della popolazione romagnola: desideriamo che la nostra regione possa risollevarsi al più presto e, per questo, è essenziale il contributo di tutti."

Le donazioni vanno effettuate sul conto corrente dedicato:

IBAN IT11P0103003201000002829295 intestato a ’Auser ODV Associazione Nazionale’. Nella causale di versamento indicare: ’Emergenza Alluvione’.