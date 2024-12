Auto a fuoco nel fosso: ustionato. Fuori strada per la nebbia mentre va al lavoro col collega

Sono salvi per miracolo due operai di origine senegalese, residenti a Castiglione di Cervia, che ieri mattina sono rimasti coinvolti in un brutto incidente in auto in via Sordino, nelle campagne tra Campiano e San Zaccaria. Erano circa le 6.30 quando i due, uno di 25 anni e l’altro di 51, stavano andando al lavoro alla Martini di Castiglione a bordo di una Fiat 500. A un certo punto, molto probabilmente per la nebbia, il più giovane che era alla guida ha perso il controllo dell’auto. La vettura è carambolata nel fosso finendo ruote all’aria. In seguito allo schianto si è acceso un rogo all’interno dell’auto e i due occupanti sono riusciti a scappare. Uno dei due ha riportato lievi ustioni, mentre l’altro fortunatamente è rimasto illeso.

Nel luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale ‘Bufalini’ per le cure del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima che si occupano dei rilievi e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e bonificare l’area. Il 25enne è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici.