Auto abbatte palo e finisce nel fosso

Alla luce della sua dinamica, si è per fortuna rivelata molto meno grave rispetto a quanto in primo momento temuto, la paurosa uscita di strada di un’auto avvenuta nella prima serata di ieri sera all’altezza del numero civico 319 della strada provinciale ‘Bastia’, tra Giovecca e Lavezzola, per l’esattezza all’altezza della parte conselicese di Frascata (l’altra rientra nel territorio comunale di Lugo). Il conducente, un 41enne che risiede in una frazione lughese, non ha riportato conseguenze fisiche, anche lo spavento è stato tanto. L’incidente si è verificato poco prima delle 18. L’uomo stava percorrendo, al volante di una Fiat ‘Punto’, la ‘Bastia’ con direzione di marcia Lavezzola-Lugo, quando ha perso il controllo della vettura, abbattendo un palo della pubblica illuminazione e quindi finendo nel fossato situato sulla sua destra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge e la viabilità, una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Romagna. Fortunatamente il 41enne non aveva riportato conseguenze nell’urto. Durante i rilievi la circolazione è stata fatta procedere dalla Polizia Locale a senso unico alternato.

l.s.