Altra auto a fuoco nel Ravennate: è l’undicesima in sole due settimane

Lugo (Ravenna), 19 giugno 2024 - Ennesimo raid notturno a Lugo, il quarto nell’arco di appena due settimane, ai danni di auto. Intorno alle 1.15 della notte scorsa, ad essere presa di mira da quello che ormai si ritiene essere un piromane solitario, è stata una ‘Hyundai ix35’ parcheggiata in piazzale Tiziano. Sul posto, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere l’area in sicurezza, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Lugo.

Salgono così complessivamente a undici le auto andate a fuoco in una quindicina di giorni.

Il primo episodio, verificatosi sempre in piazzale Tiziano, risale alla notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, quando ad essere distrutte dalle fiamme erano state quattro auto situate negli appositi stalli di sosta. Due notti dopo un secondo rogo era divampato in vicolo Giaccari, riducendo ad una carcassa tre auto, arrecando danni sia ad una quarta vettura sia al portone di ingresso ed al cancello di un’abitazione, nonché alle vetrine di un ex magazzino ora chiuso.

Il terzo raid si era consumato appena 24 ore dopo in via Macello Vecchio, distruggendo una Hyundai Tucson parcheggiata all’altezza del civico 33. Infine, dopo un periodo di cosiddetta calma apparente, l’episodio della notte scorsa, a seguito del quale il neoeletto sindaco Elena Zannoni ha immediatamente sentito il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, per condividere la preoccupazione che il reiterarsi degli episodi di piromania sta giustamente diffondendo.

“Il Prefetto – ha dichiarato il primo cittadino – ha garantito che rafforzerà ulteriormente il presidio del territorio e i dispositivi già in atto, riferendo di aver fatto immediatamente inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo Tavolo per l’ordine e la sicurezza della Provincia di Ravenna, massimo organo di coordinamento e controllo del territorio a cui partecipano tutte le forze dell’ordine, che si terrà in settimana. Riteniamo che non si tratti di episodi di criminalità organizzata ma del gesto folle di un singolo piromane, non per questo meno grave. Riponiamo assoluta fiducia nelle forze dell'ordine che sono al lavoro per fermarlo al più presto e invitiamo anche i cittadini che abbiano visto o sentito qualcosa, a segnalarlo in supporto alle indagini”.