Auto rigate in centro. Barista esasperata: "Credo di sapere chi è. Ora farò denuncia"

Il centro di Ravenna è stato recentemente teatro di una serie di atti vandalici che hanno colpito in particolare una residente e titolare di un bar, Dragalina Rusu. La donna, che gestisce l’Etna Café all’angolo tra via di Roma e via Francesco Negri, denuncia che la sua Fiat Tipo è stata sfregiata per ben tre volte, presumibilmente con una chiave. La signora Rusu riferisce che parcheggia la sua auto in via Francesco Negri ogni giorno, data la vicinanza con il suo bar. I danni alla carrozzeria, consistenti in profondi graffi lungo la fiancata, li ha registrati due volte negli ultimi dieci giorni e una volta nel 2018. Ogni volta, i graffi sono stati realizzati sul lato della fiancata vicino al muro, dove presumibilmente il vandalo si sente riparato.

La vittima sospetta che dietro questi atti vandalici ci sia una cliente molesta che fu allontanata dal suo locale nel 2018. Dopo quell’episodio, iniziarono una serie di angherie non solo verso la sua automobile, ma anche verso il bar. La titolare dell’Etna Café racconta di aver trovato in passato escrementi davanti al locale e di essere stata bersagliata da quella donna con epiteti razzisti. Sebbene viva in Italia da circa vent’anni, la sua origine moldava è stata spesso oggetto di insulti. Dragalina Rusu sottolinea che via Francesco Negri è una zona tutto sommato tranquilla del centro di Ravenna, e che aumentare il controllo delle strade non è semplice, data l’impossibilità delle forze dell’ordine di presidiare costantemente ogni area. Tuttavia, vista la reiterazione degli atti vandalici, ha deciso di recarsi presso il comando della polizia locale di Ravenna per sporgere una denuncia formale.

Questo episodio ha creato un certo sconcerto nella comunità locale, con molti residenti preoccupati per la sicurezza delle loro proprietà. La speranza è che, grazie alla denuncia e alla possibile identificazione del responsabile, questi atti vandalici possano cessare e si possa tornare a una convivenza più serena e rispettosa. La barista continua a sperare che le autorità possano intervenire efficacemente per mettere fine a questi atti di vandalismo e garantire maggiore sicurezza nella zona.

l. p.