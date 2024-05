Autogiro d’Italia. Divieto di sosta in piazza Mameli

In occasione dell’arrivo della terza e della partenza della quarta tappa dell’Autogiro d’Italia, previsti per oggi e domani, sono state disposte dal Comune modifiche alla viabilità, in vigore dalle 13 di oggi alle 13 di domani. In piazza Mameli divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli su tutta la piazza e il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia lato ovest (NH Hotel) dalle 16 alle 20 di oggi. In viale Farini divieto di sosta con zona rimozione nel lato dei civici pari per tutti i veicoli.