Avis, numeri in crescita: "Coinvolgere i giovani"

Numeri in crescita per l’Avis comunale di Lugo, impegnata nei prossimi giorni in un doppio appuntamento dedicato a dono e bellezza per la Giornata Mondiale del Donatore celebrata quest’anno il 14 giugno. A oggi i soci donatori attivi presso la sezione sono 1345 di cui 875 uomini e 470 donne, più 3% rispetto al 2024, mentre le donazioni complessive effettuate nel corso del 2024 ammontano a 2420 (5% in più rispetto al 2023). Il punto di raccolta all’interno dell’ospedale di Lugo, a disposizione anche dei donatori dei comuni vicini ha accolto un totale di 5715 donazioni, nel 2024, divise fra 4170 di sangue intero e 1545 di plasma. Ed è proprio su quest’ultimo, il plasma, che si concentra l’attenzione del primo appuntamento dal titolo ’PlasmaTi’ che domani sera - giovedì 12 – aprirà il ciclo di incontri pubblici organizzati dall’Avis provinciale di Ravenna per sottolineare l’importanza della sua raccolta – per la quale l’autosufficienza è ancora lontana - finalizzata soprattutto all’utilizzo della componente nelle terapie salvavita.

Nel Salone estense della Rocca di Lugo troveranno posto, a fianco del presidente di Avis Lugo, Fabrizio Lolli e del vice sindaco della città, Luigi Pezzi, il presidente dell’Avis provinciale Renzo Angeli , il segretario Marco Bellenghi, il direttore sanitario dell’Unità di Raccolta de Avis Francesco Levada, il primario di Ematologia e del Dipartimento Oncoematologico dell’Ospedale di Ravenna, Francesco Lanza, il rappresentante dell’Associazione Immunodeficienze Primitive, Alessandro Segato e il direttore del Centro regionale sangue Rino Biguzzi. I restanti appuntamenti saranno per giovedì 19 giugno a Ravenna, presso la Sala d’Attorre e per giovedì 26 giugno a Faenza presso il Salone Comunale di piazza del Popolo. Il secondo appuntamento targato Avis Lugo, dedicato a solidarietà e bellezza, è per sabato 14.

In quell’occasione, la sezione comunale celebrerà la Giornata Mondiale del Donatore con un evento organizzato dall’ agenzia di moda e pubblicità Miss Fashion Victim di Conselice presso il Giardino-Laboratorio del gusto di viale degli Orsini. La sfilata delle partecipanti porterà alla consegna della fascia di Miss Avis sezione di Lugo alla vincitrice e i titoli di Miss Blumare e ’La più Bella dell’Emilia Romagna’. L’occasione servirà a promuovere la donazione di sangue e plasma con una attenzione particolare rivolta verso i giovani. Per avvicinarli al mondo Avis, l’Associazione ha infatti spedito a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni un invito speciale con aperitivo gratuito per renderli a loro volta protagonisti della serata che prenderà il via alle 20. "L’attenzione verso i giovani affinchè siano resi consapevoli dell’ importanza socio-sanitaria della donazione di sangue e plasma rappresenta una delle priorità del nuovo direttivo dell’Avis comunale di Lugo – sottolinea il presidente Fabrizio Lolli –. "Gli obiettivi fissati per i prossimi anni vanno in quella direzione attraverso anche un coinvolgimento maggiore del mondo di scuola , sport e lavoro"

Monia Savioli