Baby giornalisti, il gran finale del Campionato

Grande entusiasmo e applausi ieri mattina, nel giardino di Ascom Confcommercio Ravenna, per le premiazioni del Campionato di giornalismo 2024 con protagonisti i giovani cronisti in erba insieme ai loro docenti e ai fedelissimi sponsor dell’iniziativa Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Ascom Confcommercio Ravenna con associazione ‘50&più’ e Mirabilandia.

A vincere è stata la scuola media ‘Gherardi’ di Lugo a cui è andato il primo premio assoluto, consegnato da Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna e di Abi. Alla professoressa che ha seguito i ragazzi nell’avventura di ‘Cronisti in classe’, il presidente dell’associazione ‘50&più’, Ottavio Righini, ha consegnato un mosaico, opera di Annafietta. Sul secondo gradino del podio, premiata dal direttore di Ascom Confcommercio Cervia, Stefano Sarti, è salita la scuola media ‘Cervia 3’, mentre terzi classificati sono stati i bambini della scuola primaria ‘Bartolotti’ di Savarna, premiati dall’assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Ravenna, Anna Giulia Randi. Il premio della critica, ex aequo, è andato alla scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo e alla primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna, mentre il riconoscimento per la miglior intervista se l’è aggiudicato la media ‘Europa’ di Faenza e quello per il miglior articolo storico la media ‘Oriani’ di Casola Valsenio. Infine, il primo premio internet l’ha vinto la scuola primaria ‘Balella’ di Piangipane, il secondo premio internet ex aequo la scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano e la media ‘Gessi’ di San Pietro in Vincoli.

I primi tre classificati si sono aggiudicati buoni acquisto, i vincitori dei premi speciali hanno ricevuto coppe e biglietti di Mirabilandia; per tutti i partecipanti

targhe e gadget. Ora l’arrivederci è al prossimo anno per un’altra avventura tra articoli, interviste e approfondimenti.