Bagnacavallo, a maggio il teatro Goldoni apre ancora le sue porte per due visite guidate

A seguito dell’afflusso di pubblico registrato nelle recenti visite guidate, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo apre nuovamente le proprie porte con due ulteriori appuntamenti, in programma sabato 3 e sabato 24 maggio, sempre alle 15.30.

Accompagnati da una guida esperta, i visitatori avranno l’occasione di esplorare la storia e gli spazi del teatro ottocentesco progettato da Filippo Antolini, dalla platea ai palchi, fino al loggione e al sipario storico recentemente restaurato. Il percorso include anche un passaggio dietro le quinte, tra antiche macchine sceniche e suggestioni tecniche che un tempo animavano gli spettacoli.

Il Teatro Goldoni è stato recentemente candidato a far parte del sito ’Il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo’ per l’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Informazioni e prenotazioni (massimo 20 persone per visita): 339 5472038 – Raffaella

Inaugurato nel 1845, il Teatro Goldoni deve il suo nome al grande commediografo veneziano, omaggiato nel 1907 in occasione del bicentenario della nascita.

Il padre di Carlo Goldoni esercitò infatti la professione di medico condotto proprio a Bagnacavallo.

Il teatro, attivo fino ai primi decenni del Novecento come palcoscenico lirico, ospita oggi stagioni di prosa, teatro ragazzi e contemporaneo curate da Accademia Perduta/Romagna Teatri e la rassegna ’Libera la musica’ di Accademia Bizantina.

Negli ultimi anni il Goldoni è stato oggetto di un importante percorso di riqualificazione.