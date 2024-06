Bagnacavallo, i cantieri del Pnrr

Continuano a Bagnacavallo i lavori legati ai progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr, con i cantieri aperti nel cuore della città. Partiamo dall’ex mercato coperto di via Baracca dove nelle ultime settimane si sta intervenendo per riqualificare gli spazi interni, i piani superiori e le torrette poste ai lati. L’edificio continua così nel suo percorso di restyling grazie al quale, già da tempo, è una location privilegiata per ospitare diversi eventi aperti al pubblico. Passiamo poi al complesso di San Francesco, dove sono pressoché ultimati i lavori di riqualificazione di sala Oriani. In questo caso ad essere protagonisti delle manutenzione sono gli infissi a cui si aggiunge il cantiere per il rifacimento di impianti di illuminazione e bagni. Al momento è in corso la realizzazione del pavimento del primo piano. Contemporaneamente proseguono i lavori di recupero dell’ala di via De Amicis. Anche le Cappuccine, il cui ingresso principale è ancora chiuso, sono oggetto di intervento. Il cantiere per la sistemazione del tetto della palazzina di accesso e del muro di cinta del parco, dove sarà poi realizzata una nuova illuminazione, in dirittura di arrivo. Non è però finita qui. Altri lavori, previsti in seguito porteranno alla sostituzione degli infissi di tutto l’edificio con la realizzazione di due bussole di accesso al museo e alla biblioteca. Procedono infine i lavori nei due cantieri attivi in contemporanea a Palazzo Abbondanza, uno per il restauro e il consolidamento strutturale dell’immobile destinato a ospitare centro sociale e associazioni del territorio e l’altro per la riqualificazione della corte interna con una nuova struttura a servizio del centro sociale.

Monia Savioli