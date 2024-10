Bagnacavallo, oggi visite guidate al convento di San Giovanni

Visto l’interesse suscitato in occasione della Festa di San Michele, la Pro Loco di Bagnacavallo propone anche per questa domenica una serie di visite guidate alla chiesa e all’ex convento di San Giovanni.

Le visite guidate, programmate per oggi pomeriggio, saranno articolate per gruppi con partenza alle 15, alle 16 e alle 17. Per prenotazioni telefonare al numero 375 6252689 (l’ex convento di San Giovanni è in via Garibaldi 29). L’antico complesso conventuale di San Giovanni ospitava le monache di clausura dell’ordine delle Cappuccine. È composto dal convento, dalla chiesa e dal grande orto interno. Edificato nel 1336 per i frati camaldolesi, il convento subì alterne vicende nel corso dei secoli. Distrutto dal terremoto nel 1688, fu riedificato secondo canoni barocchi.

Dopo la soppressione degli ordini religiosi dovuta agli editti napoleonici, il convento fu abbandonato dai camaldolesi; successivamente, nel 1816, venne acquistato dalle monache Cappuccine che dal 1819 al 1842 vi tennero un educandato per fanciulle nobili. Nell’educandato rimase per tre anni Allegra, figlia del poeta George Gordon Byron.