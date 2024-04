Bagnacavallo, si parla di centro storico con l’assessore Corsini

L’assessore regionale a Mobilità, Turismo e Commercio dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini, interverrà all’incontro sul tema del centro storico di Bagnacavallo dal titolo ‘Il valore delle identità: sfide e opportunità per un centro storico attraente e da vivere’ che è in programma questa sera a partire dalle 20.45 nella sala delle Cappuccine (con ingresso dalla biblioteca) in via Vittorio Veneto a Bagnacavallo. All’appuntamento parteciperanno, oltre all’assessore regionale Andrea Corsini e al candidato sindaco del centrosinistra Matteo Giacomoni, l’architetto Giuseppe Calderoni, la sindaca Eleonora Proni e Ivano Ruscelli, esperto in valorizzazione dei centri urbani.