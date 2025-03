"Bagno Oasi, serve un rilancio di Lido Adriano"

La pubblicazione dell’asta per il bagno Oasi e le conseguenti dichiarazioni dell’Amministrazione comunale che si propone di, in caso di aggiudicazione, definire un nuovo progetto turistico per Lido Adriano confermano la situazione di stallo che permane sotto il profilo turistico di una delle principali località balneari ravennati – dichiara Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia –. È evidente a tutti che serve un’azione di rilancio che potrebbe consistere nella proposta di un grande parco alle spalle di Lido Adriano che ricolleghi la pineta di San Vitale con quella di Classe. A questo dovrà seguire un’efficace e ben organizzata manutenzione delle aree verdi: situazioni come il grave stato di abbandono e degrado del Parco dell’Incontro non dovranno più verificarsi. Rendere poi percorribili le dune per recarsi in spiaggia dal Parco dell’Incontro fino al bagno Alessandra è un’altra necessità urgente.

"Uteriore priorità – continua De Carli – riguarda poi la ricalibratura delle scogliere emerse al fine di limitare e contenere al massimo l’erosione marina. Per non danneggiare il volano turistico è opportuno poi mimetizzare al meglio la centrale di arrivo del metano, serve poi superare l’emergenza rifiuti con interventi di disinfestazione e cattura dei roditori e l’attivazione di un servizio di raccolta dei rifiuti efficiente e puntuale ed infine mettere in sicurezza la viabilità dissestata con un nuovo ponte sui Fiumi Uniti, realizzare l’adeguata manutenzione alle strade interne, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e ciclopedonali (prevedendo anche un’adeguata illuminazione). Questo piano d’azione, frutto del lavoro coordinato e messo in campo nel programma elettorale della lista Lega-Pdf-Lista per Ravenna dal nostro candidato sindaco Alvaro Ancisi, è la migliore terapia per curare i mali endemici di Lido Adriano".