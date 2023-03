Balboni presenta il suo libro sul cibo

Alle 21 di stasera, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo, Mauro Balboni presenterà al Caffè Letterario il suo ultimo libro ’Il pianeta dei frigoriferi’ edito da Scienza Express. L’incontro ad ingresso libero ed introdotto da Gianluca Baccarini è organizzato in

collaborazione con l’associazione culturale ’Fronte Comune’ di Faenza. Il libro è un viaggio nella più grande transizione alimentare di massa della storia umana. Quella che sta accadendo proprio ora, nella quale miliardi di persone in Asia e in Africa si stanno appunto comperando, per la prima volta, il frigorifero.