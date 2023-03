Baracca, in teatro la visione collettiva del docufilm

Solo nelle prime ventiquattro ore da quando è stata diffusa la notizia sono piovute un centinaio di prenotazioni per la visione collettiva del docufilm ‘I cacciatori del cielo’, produzione di Anele con la regia di Mario Vitale e Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello, prevista mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai1. Per questo il Comune di Lugo ha deciso di spostare la visione collettiva dalla sala Estense della Rocca al teatro Rossini, sempre mercoledì 29 marzo con apertura porte alle 21. Gli interessati possono prenotarsi scrivendo a [email protected], le prenotazioni già inviate saranno mantenute. Il 29 marzo il Museo Baracca organizza una visita guidata alle 18.30 per prepararsi alla visione serale. Anche in questo caso è gradita la prenotazione scrivendo allo stesso indirizzo mail. Il progetto del docu film è realizzato da Anele con il patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare e Difesa Servizi, con Rai Documentari, in coproduzione con Luce Cinecittà, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A., con il contributo di Emilia Romagna Film Commission, Visit Romagna, Comune di Lugo e Consorzio In Bassa Romagna.