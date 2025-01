"Basta parcheggi selvaggi". Multe fuori dalle scuole

Il Comune di Lugo il prossimo anno investirà un altro milione di euro nella realizzazione di percorsi ciclopedonali sicuri attorno alle scuole della città, per andare a completare quella rete di piste ciclabili che permettano ai giovani e giovanissimi alunni di andare e tornare dalle lezioni senza correre rischi. Soldi buttati se poi questi percorsi, larghi e riparati dal resto della carreggiata da paletti, vengono occupati dalle auto in sosta proprio nelle vicinanze del plesso. Auto utilizzate per accompagnare altri studenti ma impedendo così a chi invece vuole andare in autonomia di arrivare a scuola in maniera sicura. Inoltre la presenza del veicolo sulla pista costringe il ciclista o il pedone a immettersi nella strada principale, con tutti i rischi annessi, proprio quelli che la realizzazione del percorso sicuro voleva evitare.

"Arrivano segnalazioni ogni giorno – annuncia la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –, tanti cittadini mandano foto dei vari parcheggi selvaggi, molti dei quali riguardano proprio le piste ciclabili nei pressi delle scuole negli orari critici". Una sensibilizzazione, quella della prima cittadina nei confronti dell’esempio che si vuole dare alle giovani generazioni, ricorrente nei messaggi che affida ai social ma, questa volta, la sottolineatura è accompagnata da azioni concrete. "So che sono state elevate sanzioni nei giorni scorsi" dice.

Via Mazzini e via Miraglia sono entrate nel mirino degli agenti della Polizia locale che, conoscendo orari di ingresso e uscita da scuola, sono andati praticamente a colpo sicuro: quattro sanzioni in un solo giro. Se possono sembrare poche, basta considerare che una sola auto in sosta è più che sufficiente a rendere inagibile una pista ciclabile. "Continuo a ribadire che noi adulti abbiamo la responsabilità di dare il buon esempio ai nostri ragazzi – afferma la sindaca –, in questa ottica non è certo educativo far scendere il proprio figlio dall’auto che si è appena parcheggiato dove proprio non si dovrebbe, impedendo così che altri compagni di classe possano giungere alla stessa destinazione in sicurezza. Chiedo a tutti di porre attenzione a quello che trasmettiamo ai nostri ragazzi. Le segnalazioni vengono girate alla Polizia locale ma non sempre si riesce ad arrivare in tempo e già gli agenti hanno molte incombenze da svolgere". Un discorso simile era stato fatto solo poche settimane fa per la sosta selvaggia lungo i marciapiedi e sotto i portici. In questi casi l’intervento delle forze dell’ordine è meno incisivo in quanto chi ha lasciato l’auto spesso l’ha ripresa prima che siano arrivati gli agenti. Fortunatamente o sfortunatamente, a seconda da che parte stiate della sanzione, con le auto sulle piste ciclabili si fa prima essendo questo malcostume ben circoscritto nel tempo e nello spazio.

Matteo Bondi