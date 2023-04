Bilancio: "Nessun aumento delle tasse locali"

Buone notizie dal bilancio preventivo 2023 del comune di Cervia presentato ieri mattina nella sala del consiglio comunale. Erano presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, il vicesindaco con delega al bilancio Gabriele Armuzzi, l’assessore alla cultura Cesare Zavatta e il dirigente del settore finanze del comune Guglielmo Senni. "Prima buona notizia" spiega Gabriele Armuzzi "è che, nonostante la congiuntura economica sia ancora sfavorevole a causa degli strascichi della pandemia e della guerra in corso, con il conseguente aumento di prezzi delle materie prime e dell’energia, nel comune di Cervia non ci sarà nessun aumento della pressione fiscale e continueranno ad essere garantiti i servizi di qualità della città, i sostegni a famiglie e imprese e investite risorse per eventi di richiamo turistico. Ci portiamo ancora dietro i costi per gli ingenti danni causati dalla tromba marina del 2019 – quantificati in 3.400.000 euro – mentre metteremo a disposizione ulteriori 200.000 euro per le famiglie in difficoltà a causa del caro bollette. Non sarà aumentato l’Irpef, che rimarrà ancora ai livelli più bassi della provincia se non addirittura della regione, mantenendo servizi e sostegni alla città e alla sua economia". Anche l’imposta di soggiorno resta la stessa dello scorso anno. 32.000.000 di euro le spese in conto capitale programmate nel 2023 con interventi importanti. Tra gli interventi più significativi ci sono il recente acquisto, in fase di perfezionamento con la Cassa depositi e prestiti, dell’Ex Garage Europa di Milano Marittima che sarà a breve nella disponibilità dell’amministrazione comunale. Si tratta di un investimento di oltre 4 milioni di euro - considerando l’acquisto dell’area e dell’allestimento a parcheggio. Come confermato dal sindaco Massimo Medri "partiranno nel 2023" anche i lavori per il 1° stralcio del nuovo Parco Urbano, per una cifra di 2.300.000 euro e il 1° stralcio dell’ampliamento della Casa di risposo F. Busignani per un importo pari a 800.000 euro. Altri interventi strategici per la città sono: la manutenzione delle strade comunali della costa e del forese (euro 2.300.000), il consolidamento della sponda sinistra del Portocanale di Cervia (euro 5.000.000), il collegamento ciclabile via Sant’Andrea-via Bollana (euro 400.000), gli interventi sulle scuole (euro 650.000), l’allestimento dell’area esterna di Palazzo Guazzi (euro 400.000) e le manutenzioni dei sottopassi G. Fusconi e Bova.

Nella redazione del bilancio di previsione 2023 la volontà dell’amministrazione comunale è stata quella di non aumentare la pressione fiscale per non incidere ulteriormente sui cittadini in questo critico e incerto momento economico. Proprio per raggiungere questo obiettivo, la proposta di approvazione del bilancio preventivo 2023 al consiglio comunale sarà all’ordine del giorno delle sedute di fine aprile, contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo 2022. Dunque, i crescenti fabbisogni di spesa corrente provocati in modo particolare dall’aumento dei costi dell’energia e dal venir meno di alcune importanti risorse una tantum, oltre proprio alla scelta dell’amministrazione di evitare l’aumento dell’addizionale comunale IRPEF hanno rallentato il processo di formazione del bilancio di previsione non consentendo di definire gli equilibri finali entro dicembre 2022. È stato necessario attendere l’approvazione della Legge di bilancio 2023, licenziata dal Parlamento, per valutare eventuali risorse o leve di intervento messe a disposizione dei Comuni da parte dello Stato.

