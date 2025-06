Bimba sequestrata in Spagna. Per mesi ricerche a Ravenna

È finita a Valencia, in Spagna, la lunga fuga di una donna che per oltre dieci anni ha vissuto sotto falso nome con la figlia sottratta alla tutela legale. La Procura di Milano ha disposto l’arresto di quattro persone con l’accusa di sequestro di persona e falso. Tra loro, la madre della bambina — oggi quattordicenne — e il compagno. Secondo gli inquirenti, tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano aveva affidato la minore al Comune per situazioni familiari gravi. La donna, però, si era resa irreperibile, fuggendo con la figlia.

Per mesi, soprattutto a partire dal mese di marzo, le indagini si erano concentrate su Ravenna, dove la Procura milanese aveva delegato la Polizia locale a compiere accertamenti riservati. Gli agenti avevano lavorato nell’anagrafe comunale e nelle scuole, comparando le generalità e le foto del passaporto della donna — acquisite prima della fuga — con quelle di persone residenti in città, in particolare madri con figlie della stessa età.

L’ipotesi che madre e figlia vivessero a Ravenna sotto falsa identità sembrava plausibile, anche alla luce di alcune coincidenze anagrafiche. L’attività investigativa degli agenti, coordinati dal comandante Andrea Giacomini, attraverso comparazioni fotografiche, ricerche nell’anagrafe comunale e nelle scuole del territorio, è stata per ovvi motivi tenuta sotto totale riserbo, Ma a marzo la svolta: un servizio televisivo de Le Iene ha diffuso l’immagine aggiornata della madre. È stata riconosciuta da alcuni connazionali nella comunità italiana a Valencia, dove la donna viveva da anni.

A quel punto l’indagine ha accelerato e, grazie alla collaborazione con le autorità spagnole, è scattato l’arresto. La bambina è stata ritrovata e messa in salvo.