Boom dei prezzi dell’energia, incontro

Federconsumatori, insieme alla Cgil di Ravenna e al sindacato pensionati Spi Cgil, organizza l’incontro pubblico ’Il mercato dell’energia in Italia e la fine della ‘maggiore tutela’, conseguenze per i consumatori’. Appuntamento oggi alle 15 al centro ’Le Rose’ in via Sant’Alberto 73. Interverranno Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna, Maura Masotti, segretaria generale dello Spi Cgil di Ravenna, Michele Carrus, segretario nazionale Federconsumatori. Presiederà l’incontro, Vincenzo Fuschini, presidente Federconsumatori Ravenna.

"In molti casi – spiega Fuschini – le tariffe del gas hanno subìto un’impennata arrivando addirittura a 2,50 euro a metro cubo, mentre la tariffa del mercato tutelato si aggira sui 50 centesimi. Vanno poi aggiunti oneri fiscali e parafiscali, e occorre ricordare l’aumento dell’Iva sul gas disposto dal Governo, che ha portato l’aliquota dal 5% al 10% per i consumi fino a 480 mc, e al 22% per i consumi oltre tale soglia".