Bottega Matteotti: prorogata al 5 febbraio la personale di Piki

Sarà prorogata fino a domenica 5 febbraio “Inverno vestito di acrilico”, la personale di Anna Lisa Quarneti, in arte Piki, ospitata presso la vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo e la cui chiusura era prevista inizialmente per il 23 gennaio.

"Quadri illustrati che mostrano un po’ di me": così definisce l’artista questa sua esposizione. Alcune opere, appena terminate, sono illustrazioni in tecnica acrilica che si ispirano alle piccole e grandi cose che ama, immerse nelle buie giornate invernali. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26), con il patrocinio del Comune. Informazioni:

0545 60784 e

www.bottegamatteotti.it.