Brainstorm, un libro ne ricorda i 30 anni

Domani alle 19 presso il Circolo Arci Brainstorm in Piazza Arcangelo Corelli 14 a Fusignano ci sarà la presentazione del libro ’Prendersi cura di noi. 30 anni al Brainstorm’, curato da Alessandra Saviotti per le Edizioni del Girasole di Ravenna. Il libro ricostruisce la storia di questa esperienza trentennale (1993-2023) e propone utili riflessioni per il futuro.

Farà gli onori di casa il presidente del Circolo Nicola Pondi. Seguiranno i saluti del sindaco di Fusignano Nicola Pasi e del Presidente della Cooperativa Nuova Unità Bruno Casadio. La curatrice del volume farà poi da moderatrice al dibattito tra Roberta Cappelli, Presidente dell’Arci Provinciale, il critico d’arte Paolo Trioschi e Alberto Grandi, coordinatore delle attività giovanili del Circolo. Alle 20 cena e alle 21.30 il concerto. Informazioni: 333-5007032