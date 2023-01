"Budrio tra i rifiuti, ieri un altro recupero Un abbandono segnalato"

In merito all’articolo, pubblicato sul Resto del Carlino di ieri sugli abbandoni di rifiuti a Budrio di Cotignola, nelle vie Crispi, Torrazza e Ripe (sul confine fra Lugo e Cotignola), Hera in una nota precisa che "dal 2022 ad oggi ci risultano pervenute, a partire da inizio ottobre, cinque segnalazioni relative a tre abbandoni di rifiuti. Risulta ancora aperta una segnalazione per la presenza di rifiuti presso via Torrazza 21, in un fosso non ben visibile dalla strada: l’intervento di ritiro è programmato in giornata (ieri, ndr), salvo imprevisti, mentre tutti gli altri segnalati nell’articolo sono stati eseguiti".

Dalla multiutility fanno sapere anche che nella giornata di ieri "è stata effettuata una perlustrazione di tutta la zona oggetto dell’articolo ed è stato riscontrato un abbandono di materiale da costruzione all’interno di una proprietà privata in una casa diroccata su via Croce Coperta e di cui è stata informata l’amministrazione comunale di Lugo. Non ci risultano ulteriori abbandoni sulle tre vie segnalate".

"Ricordiamo – scrivono ancora da Hera – che la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti mira ad aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere per la Bassa Romagna è il 79%, come previsto dal Piano regionale dei rifiuti".

Inoltre dalla multiutility ricordano come effetture segnalazioni attraverso i vari canali di contatto messi a disposizione (per le utenza domestiche 800.999500 e per le imprese il numero verde 800.999700, numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) o le mail di progetto [email protected] e [email protected], dando ampia disponibilità a incontrare le utenze per risolvere tutte le problematiche.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhoneiPad e Android su www.ilrifiutologo.it.