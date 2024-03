Calci contro auto dell’ex fidanzata. Aveva il divieto di avvicinarla

I carabinieri hanno arrestato un 46enne di Ravenna per avere ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era sottoposto da alcuni mesi. Erano le 23 di domenica quando un cittadino, mentre attraversava il “Parco 9 Novembre di Ravenna”, notava due autovetture ferme ed una coppia che litigava animatamente. In particolare l’uomo, dopo essere sceso dall’auto, calciava e sferrava pugni sull’abitacolo dell’altra autovettura lì ferma, al cui interno vi era una donna visibilmente terrorizzata, che chiedeva aiuto. Il testimone ha chiamato il 112 e poco dopo sul posto è intervenuta l’autoradio dei carabinieri. I militari, dopo aver identificato le parti, hanno immediatamente condotto nella caserma di viale Pertini il 46enne che, da accertamenti, è risultato destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinare quella donna, notificatogli poco più di un mese fa dal Tribunale di Ravenna. La vittima, una 44enne del luogo, già a novembre 2023 e successivamente anche a febbraio scorso, si era presentata dai carabinieri raccontando che, terminata la relazione sentimentale con l’uomo, durata pochi mesi, era stata bersaglio di varie minacce, lesioni e percosse oltre ad essere tempestata da continui contatti telefonici, messaggi ad ogni ora del giorno ed asfissianti controlli sotto casa e sul luogo di lavoro a tal punto da doverlo denunciare per atti persecutori Solo successivamente, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’arrestato e stato rimesso in libertà, in attesa di giudizio.