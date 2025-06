Camst group, assemblea e via libera al bilancio

Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group ha fatto tappa alla Darsena del Sale di Cervia per il quarto appuntamento dedicato alla Romagna, dopo gli incontri di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Liguria. In Romagna Camst group ha una presenza radicata dal 1976, con una dimensione occupazionale ed economica rilevante, operando prevalentemente nella ristorazione scolastica, aziendale, sociosanitaria e commerciale. Complessivamente, il gruppo nel 2024 ha servito in Romagna 7,6 milioni di pasti, e gestisce il servizio di ristorazione scolastica nei Comuni di Ravenna, Forlì, Gambettola, Sant’Arcangelo di Romagna, Imola. In provincia di Ravenna nel 2024 Camst group ha servito 2,6 milioni di pasti, con un fatturato di 16,9 milioni, 338 dipendenti e 283 soci.