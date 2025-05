Candidature per diventare assistenti civici

Fino al 22 giugno per i cittadini dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna è possibile presentare domanda per candidarsi a diventare assistente civico.

Gli assistenti civici collaborano a titolo gratuito con la Polizia locale, sia nelle iniziative pubbliche promosse sul territorio, sia in quelle situazioni del quotidiano in cui risulti particolarmente prezioso l’apporto di una presenza rassicurante e in grado di promuovere la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale oltre al rispetto per la legalità. L’introduzione di forme di utilizzo del volontariato di polizia locale è volto a realizzare una presenza vigile e attiva nella città che si configuri come aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente garantita dagli agenti della Polizia locale.

A fine giugno i candidati dovranno partecipare al corso di formazione per nuovi assistenti civici, gratuito e organizzato dalla Polizia locale. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito www.pm.labassaromagna.it o reperibile presso gli Urp o gli uffici della Polizia locale, entro il 22 giugno. Per informazioni: 339 5908404.