Car Fibreglass, certezza per le auto

Le origini della Car Fibreglass risalgono all’inizio degli anni ‘70, quando Franco Barboni fondò una carrozzeria per la costruzione e la riparazione di autocarri. Dopo alcuni anni di esperienza nella realizzazione di camper, l’azienda si specializzò nella produzione di componenti in vetroresina per autoveicoli. Negli anni ‘90 Car Fibreglass si è concentrata sulla progettazione di accessori per migliorare l’utilizzo professionale del veicolo commerciale, sviluppando i primi modelli del ‘Cover’, uno speciale rivestimento per veicoli commerciali. L’attuale management, guidato da Luca Barboni, è composto dal responsabile della produzione Samuele Taglioli, dal responsabile tecnico Alessandro Morini, dal responsabile dell’installazione Ilario Mengozzi, dal responsabile dell’After Market Gionata Vichi, dal responsabile vendite Marco Fortunati e dal responsabile dell’amministrazione Luca Maroni.

Il rivestimento ‘Cover’ è il prodotto di punta dell’offerta CarFibreglass, grazie al quale un veicolo commerciale può essere reso conforme al trasporto di alimenti in Haccp (pane, mense, frutta e verdura), medicinali, materiali pericolosi (Adr), e trasporto funebre. L’applicazione di norme europee come l’Haccp sul trasporto di alimentari e le linee guida europee sul trasporto farmaci, hanno creato le basi per il successo di ‘Cover’ col quale, attualmente, sono allestiti complessivamente oltre 2.500 autoveicoli all’anno in circa 40 paesi nel mondo. Le tipologie dei clienti vanno dalle case automobilistiche, ovvero le loro concessionarie, fino agli utilizzatori finali. Negli ultimi anni, molte aziende che si occupano di noleggio di autoveicoli sul lungo termine, propongono ai loro clienti il rivestimento Cover. Car Fibreglass dispone di una rete di carrozzerie autorizzate su tutto il territorio nazionale, ed una serie di distributori in oltre 30 Paesi, alcuni di essi Extra Ue. Punto di forza dell’azienda sono i tempi di consegna e la disponibilità all’ascolto del cliente, dal quale, spesso, si ottengono spunti per nuove opportunità di business. L’organico di Car Fibreglass è composto da 20 addetti che operano in una sede di 3.000 metri quadrati, su un terreno di 8.000 metri quadrati, oltre a 2 magazzini per complessivi 1.500 metri quadrati su una superficie di 3.000. Dal 2017 Car Fibreglass ha convertito i processi di progettazione e di produzione, da una forma principalmente manuale, che prevedeva l’uso di vetroresina come materia prima, ad una struttura automatizzata, che utilizza come materia prima l’Abs. Questo cambiamento, oltre ad un elevato incremento qualitativo del prodotto, ha portato ad un consistente miglioramento per la sicurezza degli operatori ed una notevole diminuzione dell’impatto ambientale complessivo. Il tutto è stato realizzato grazie alla consulenza di Confartigianato Ravenna, che ha agevolato l’ottenimento dei benefici previsti da Industria 4.0.

Grazie al lancio del nuovo marchio Brbni Abs Components, l’azienda è impegnata allo sviluppo e commercializzazione di una serie di rivestimenti dedicati a tutti gli allestitori di ambulanze, veicoli sanitari, veicoli per trasporto persone e veicoli per uso speciale. In queste ultime settimane, Car Fibreglass ha organizzato presso la propria sede, una serie di eventi per celebrare il 50° anniversario di fondazione. L’azienda partecipa inoltre alle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali dedicate ai veicoli commerciali, oltre a molti eventi, dove i propri prodotti trovano applicazione.