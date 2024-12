Carlo Lucarelli racconta i Clash

Altro appuntamento a Cervia con il festival ’Il porto delle storie’, che si svolge al teatro Comunale Walter Chiari. L’incontro di oggi, a firma Rapsodia, vedrà come protagonista lo scrittore Carlo Lucarelli, che racconta ’The Clash e noi’. Lucarelli parlerà della storia di una delle band più amate di sempre, una band che va ben oltre il punk; ma anche la storia di come quella musica arrivò in Romagna, ripercorrendo le vicende di unagenerazione che si muoveva tra i locali della riviera, in negozi di dischi diventati leggendari, di mode e di personaggi riemersi da quella memoria collettiva che chiamiamo “noi”. Nel farlo si appoggia a una scaletta di brani scritti da Joe Strummer e soci riletta da un duo di giovani talenti bolognesi dal nome di Jack Belly.

Ingresso gratuito.