Casola, picchia la madre per strada con un bastone. A fatica lo fermano i familiari

Ieri pomeriggio, attorno alle 15 a Casola Valsenio, da via Sorgente si sono levate urla che hanno attirato l’attenzione dei passanti: un giovane cittadino dell’Est, titolare di un esercizio pubblico, stava colpendo la madre con un bastone. Sono intervenuti la nonna e il suo compagno che hanno tentato di fermarlo costringendolo a terra. In tre lo tenevano fermo a fatica contro il selciato perché il giovane si dimenava in modo violento.

Chiamata da chi assisteva alla colluttazione è intervenuta la Polizia che ha bloccato il giovane che presentava un forte stato di agitazione. Quindi è stato caricato sull’ambulanza del 118, nel frattempo sopraggiunta, che l’ha trasportato in ospedale in quanto presentava una ferita alla testa. La polizia ha poi sentito i famigliari.